防止洩密 俄保安機構改用老式打字機

Image caption 每一台打字機都有其獨特的打字風格，很容易確認每份文件出自哪部機器。

負責克林姆林宮保安的俄國政府部門計劃購買老式電動打字機，以防電腦洩密。

據報，此舉是由於最近維基解密網站和斯諾登洩露機密情報事件所引發的。

俄羅斯聯邦警衛局（FSO）在政府採購網站上下訂單，凖備購買價值9860英鎊的電動打字機。

該機構並未解釋為什麼需要購買這些老式打字機。

但該機構的一個消息來源告訴俄國權威報紙《消息報》（Izvestiya），此舉是為了防止電腦硬件外洩機密信息。

該消息來源說，「在發生了維基解密網站對外散佈秘密文件、斯諾登洩密，以及俄國總統梅德韋傑夫在2009年出席倫敦20國集團峰會期間被監聽等醜聞後，我們決定擴大使用書面文件的做法。」

該消息來源還說，俄國國防部和緊急事務部已經在用打字機起草秘密文件，一些給普京總統凖備的報告也用打字機打出來。

《消息報》說，與印刷機不同的是，每一台打字機都有其獨特的打字風格，這使得人們很容易確認每份文件出自哪部機器。

美國中央情報局前分析員斯諾登在洩露了數千份美國機密情報文件後正在躲避美國當局的引渡。據信，他目前仍在莫斯科機場的過境區。

維基解密網站在2010年發佈數十萬份美國國務院的外交電文，其中包括有關伊拉克和阿富汗戰爭的秘密文擋。

（編譯：尚清/責編：路西）