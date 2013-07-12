美聯儲維持寬鬆貨幣政策刺激股市上揚

Image caption 美國股市受伯南克維持寬鬆貨幣政策承諾鼓舞一路飆升

美聯儲主席伯南克有關將維持寬鬆貨幣政策的的承諾刺激美國股市飆升至歷史新高。

道瓊斯指數星期四收盤報15460.92點，升幅為1.1%；標普500指數收盤報1675.02點，升幅為1.3%。

這均是這兩個重要股指的歷史最高水平。

伯南克兩星期前曾暗示美國將逐步停止以購買巨額債券注資刺激經濟的做法，全球股市隨機出現動蕩。

美聯儲其他官員隨即出面稱在美國經濟走強前不會停止購買債券，以安撫投資者信心。

美聯儲現在每個月購買850億美元的債券，旨在降低長期利率。

伯南克本周出面澄清說美聯儲在「可預見的將來」都將維持寬鬆的貨幣政策。

（編譯/責編：伊人）