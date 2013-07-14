美國佛州社區警衛謀殺黑人案被裁定無罪

Image caption 齊默曼獲陪審團裁定無罪。

美國佛羅里達州桑福德鎮法院就一起謀殺案作出裁決：被起訴槍殺17歲黑人青年馬丁的社區警衛齊默曼獲判無罪。

檢察官在審判中指控29歲的齊默曼在案發時假設身穿連帽衛衣的馬丁意圖不軌，辯護律師則說馬丁毆打了齊默曼，並試圖取得其合法佩槍，因此他是自衛。

由六名女性組成的陪審團自星期五（7月12日）退庭商議是否裁定齊默曼二級謀殺或過失殺人罪成立，直到星期六（13日）深夜給出了無罪裁決。

這起案件引發了關於美國種族歧視問題的激烈辯論。BBC記者威利發自桑福德的報道說，示威者已經開始在鎮上聚集。

齊默曼的其中一位代表律師奧瑪拉說，他希望各方能尊重裁決結果，但齊默曼顯然需要保持警惕，因為一些人已經表明不會接受無罪裁決，且定必報復。

BBC記者說，這起案件同時突顯了美國眾多備受爭議的話題：種族、槍支管制和法律面前人人平等的觀念。

「不退讓法」

根據佛羅里達州備受爭議的「不退讓法」，如果一個人認為自己的生命安全受到了嚴重威脅，他有權使用致命武力來自衛。

Image caption 馬丁之死引起了關於種族歧視等的爭議。

主審法官尼爾森在陪審團退庭商議前進行引導，指出陪審員們應當考慮的是齊默曼到底是否自衛，還有他是否合理使用了致命武力。

案件發生在2012年2月26日晚上。當時合法佩槍的齊默曼在一條漆黑的街道上坐在其汽車中，看見了死者馬丁。

他致電報警稱有可疑人員出現，然後離開了車子，據信是對馬丁進行跟蹤。

不久後，馬丁胸部中槍死亡。

在審判過程中，齊默曼的律師團稱，他們證明了其當事人的清白是「純粹而十足的」，檢察官則指責被告人謊話連篇。

（編譯：葉靖斯 責編：伊人）