「以總理受北京壓力禁止指證中國銀行」

Image caption 內塔尼亞胡今年5月前往中國訪問。

以色列暢銷小報《新消息報》（Yediot Aharonot）刊登報道，稱總理內塔尼亞胡屈服於中國壓力，禁止情報官員在美國法庭上指證中國銀行為恐怖主義組織轉帳。

《新消息報》報道還稱，內塔尼亞胡此舉令美國方面大為不滿。

據該報報道，2004年5月至2007年1月間，以色列遭遇連串的「恐怖主義攻擊」，受害者的家人於2008年在美國紐約法庭提出訴訟。

這些原告人宣稱，巴勒斯坦民兵組織哈馬斯和伊斯蘭聖戰者組織通過中國銀行轉帳數以百萬美元，為這些造成大量死傷的攻擊行動提供了經費。

該報還稱，內塔尼亞胡今年5月前往中國國事訪問五天，而中國方面邀請他訪問的條件就是阻止情報官員為該訴訟案作證。

代表以色列受害者家人的律師尼桑娜·達爾桑-雷特訥向法新社表示，內塔尼亞胡雖然號稱自己是打擊恐怖主義的先鋒，但卻屈服於中國的壓力。

內塔尼亞胡總理辦公室拒絕對有關的指稱發表評論，不過政府一名高級官員在以色列電台節目中為內塔尼亞胡辯護。

負責國際關係、戰略和情報事務的部長於瓦爾·斯坦尼茲在電台節目中說，相信總理全力打擊恐怖主義，「他也知道如何保護以色列國家的利益」。不過該部長對此沒有具體說明。

據《新消息報》的報道，內塔尼亞胡此舉可能令以色列頭號盟友美國極為不滿。

該報稱，以色列駐美國大使最近幾天前往耶路撒冷會見了內塔尼亞胡，「告訴他美國政府的不滿」。

《新消息報》報道還表示，中國銀行稱遵守聯合國針對洗錢和資助恐怖主義所作的規定，否認了所有有關指稱。

英國《金融時報》稱，有關消息曝光後，以色列總理內塔尼亞胡在國內和國際都面臨很大的政治壓力。

成立於1939年的《新消息報》，周日的發行量為30萬份，周末達60萬份，在總人口約800萬的以色列是一份非常暢銷的報紙。

（編譯：羅玲 責編：路西）