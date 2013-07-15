美國各地抗議打死黑人青年者無罪釋放

Image caption 抗議者舉行示威呼籲為馬丁討回公道。

在法院判決開槍殺死未帶武器的黑人青年馬丁的西班牙後裔齊默曼無罪釋放後，美國全國各地舉行抗議示威。

絕大多數抗議是和平示威，要求為被殺的黑人青年馬丁和他的親人討回公道，並質疑此次判決的司法公正。

最大的抗議活動在紐約舉行，有近萬人參加。與此同時，美國總統奧巴馬呼籲人們尊重判決並保持冷靜。

奧巴馬承認這一案件引起了「強烈的激情」，但他說，美國是一個陪審團決定審判結果的法治國家。

美國司法部稱，目前正在研究，是否可以對齊默曼一案提起民事訴訟。

各地舉行抗議示威

29歲的義務社區巡視員齊默曼在2012年2月26日開槍打死手無寸鐵的17歲黑人青年馬丁，他被控二級謀殺和過失殺人罪。

上周六（13日），在美國佛羅里達州桑福德鎮法院宣判齊默曼無罪釋放後，包括舊金山、費城、芝加哥、華盛頓、波士頓、聖地亞哥和亞特蘭大在內的許多地方出現抗議示威。

星期天晚上，儘管有警察阻止，紐約市有數千人遊行示威到時代廣場，高呼「為馬丁討回公道」的口號。

在洛杉磯，抗議者堵塞了交通要道，數條公路關閉。當地警方說，抗議者大多數是和平示威，但也有少數人向維持秩序的警察投擲石塊。

在波士頓，大約五百名示威者在警察監護下游行，當地警署負責人對媒體說，示威遊行很有秩序。

美國各地的許多教堂在星期天的禮拜中對馬丁表示悼念，參加佛羅里達州桑福德教堂禮拜的年輕人，都穿上了印著馬丁肖像的T恤。

亞特蘭大埃比尼澤浸禮會教堂的牧師在布道時說：「馬丁死了，因為他和像他一樣的黑人青年和黑人男性沒有被當作人看待，而是被看作是麻煩製造者。」

「齊默曼應該受到國家獎勵」

美國的公民權利組織在呼籲公眾保持冷靜的同時，也表示了對這一裁決的不滿。

公民權利組織的領導人傑西·傑克遜周日在接受CNN的採訪時，稱這一裁決再次顯示了美國的司法系統未能公正執法。

維權活動人士阿爾·夏普頓說，這一裁決是「打在美國人民臉上的一記耳光」。

與此同時，開槍打死馬丁的齊默曼的律師奧馬拉在接受ABC新聞台的採訪時說，齊默曼後悔去年案件發生當天他身上帶了槍。

而齊默曼的一個朋友羅德里格茨對路透社記者說，他不理解人們為什麼對法院的這一裁決如此憤怒。

他還說：「這和種族歧視沒有關係，齊默曼是為社區安全才這麼做的，國家應該給他獎勵才對。」

（編譯：嵇偉/ 責編：尚清）