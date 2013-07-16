中國旅美大熊貓倫倫誕下雙胞胎
- 2013年 7月 16日
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中國大熊貓「倫倫」在美國亞特蘭大動物園誕下雙胞胎。這是自1987年以來第一對在美國出生的雙胞胎大熊貓幼崽。
「倫倫」的飼養員們都很驚喜，因為之前的超聲波檢查並未顯示雙胞胎的跡象。
動物園的工作人員說，剛出生的大熊貓寶寶看上去只有一塊黃油那麼大，全身粉紅色，幾乎沒有毛髮，眼睛也還睜不開。
他們的母親「倫倫」體重超過91公斤，而剛出生的幼崽只有母親體重的大約900分之一。
目前只有一隻幼崽由母親「倫倫」照顧，另一隻則住在動物園的育嬰室裏，由飼養員照顧。
這是因為通常情況下，大熊貓沒有能力兼顧兩個幼崽，很可能導致其中一個夭折。
動物園工作人員說，過一段時間他們可能會交換兩隻幼崽，保證它們都能得到母親的哺育。
動物園目前還沒有公布兩隻幼崽的性別。
等大熊貓寶寶長到100天之後，亞特蘭大動物園的工作人員將和中國的大熊貓專家一起為他們命名。
「倫倫」今年15歲，今年三月接受人工授精後懷孕。
她的配偶「洋洋」和她同歲，他們出生於成都大熊貓繁育研究基地，2歲時一同飛赴美國亞特蘭大動物園，已經生下了「美蘭」、「喜蘭」、「阿寶」三個孩子，均為人工授精所產。
大熊貓是中國的珍稀物種，通常居住在中國中部的高山中。現約有1600隻野生大熊貓，另外有大概300隻由人工飼養。
（編譯：冰玨 責編：伊人）