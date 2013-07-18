俄「反腐博主」納瓦爾尼獲刑5年

Image caption 納瓦爾尼被內務部警察押解，從莫斯科乘12小時火車到基洛夫法庭聽取法官裁決。

俄國反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）在基洛夫一個法庭以盜竊和貪污罪判處監禁5年。

法庭裁定納瓦爾尼欺詐了一家木材公司。

納瓦爾尼是俄國最著名的反腐活動人士之一，也是普京總統的主要批評者之一；他的博客主要揭露腐敗和抨擊時弊，在俄國極受歡迎。

納瓦爾尼自始至終堅稱這宗官司有政治動機，是為了報復他對普京總統的批評。

在被銬上手銬帶走前幾分鐘，納瓦爾尼敦促自己的支持者繼續努力，「別幹坐著。」

37歲的納瓦爾尼已經登記以候選人資格競選莫斯科市長職務，不久前還表示有意競選俄國總統。

反普京活動人士、前政府部長奈姆佐夫（Boris Nemtsov）告訴記者，這起訟案「從頭到尾都是虛構，連法官都說不出指他犯罪的理由是什麼」。

納瓦爾尼將對這項裁決提出上訴；他的支持者則要集會抗議。

歐盟譴責了這一判決。歐盟外交事務專員的一名發言人說，對納瓦爾尼的貪污控罪沒有證據，囚禁他更令人對俄國的法治狀況提出重大質疑。

納瓦爾尼的妻子表示，她丈夫知道自己肯定會被定罪判刑，而且沒有緩刑，因此已有入獄的心理凖備。

法庭稱納瓦爾尼在擔任基洛夫州長顧問時，率領一個欺詐團伙從基洛夫國營木材公司盜竊了價值相當於33萬英鎊的木材。

檢控方請求法庭判納瓦爾尼6年監禁，但法官裁決刑期為5年，並表示沒有理由讓納瓦爾尼呆在監獄外。

納瓦爾尼的同案被告奧費瑟洛夫被判監禁4年。

BBC在俄國的記者說，納瓦爾尼的反腐博客在俄國知名度極高，2011年俄國民眾針對克里姆林宮和普京總統的大規模抗議示威就是受了他的啟示，而執政當局則視他為肉中刺。