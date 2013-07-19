俄國反對派領袖納瓦爾尼暫時獲釋

Image caption 納瓦爾尼在被判入獄之後僅一天便獲釋出獄，等待上訴結果。

俄國反對派領袖納瓦爾尼在以盜竊與挪用公款罪被判處5年監禁僅一天之後於周五（7月19日）獲准取保出獄，等候上訴裁決結果。

在基洛夫市法庭宣佈這一決定時，受到了法庭內出席者的鼓掌歡呼。

周四（18日）在莫斯科、聖彼得堡和其他俄國城市，成千上萬民眾走上街頭，抗議活動一直持續到當天夜晚。

一向以大膽批評總統普京著稱的納瓦爾尼否認對他的控罪，譴責法庭審判具有政治動機。

納瓦爾尼的律師考巴澤夫說，他們將提出上訴。

對納瓦爾尼的判決招致包括美國和歐盟在內國際社會的廣泛批評。

（編譯：沙漠 責編：葉靖斯）