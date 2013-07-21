日本參議院投票開始中韓積慮已深

Image caption 小女孩幫爸爸將選票投入投票箱

第23屆日本國會參議院選舉周日（7月21日）早上在日本全國絕大部分地區共約4.8萬個投票站開始投票。

預定晚上8點截止投票後，隨即開始點票，結果相信可在當天深夜揭曉。

日本大部分地區周日炎熱，剛出現的蟬鳴宣告炎夏的來臨，考驗著躲在空調房中的老人以及帶剛放暑假的孩子去遊山玩水的年輕人的投票率。

據日本政府總務省的統計，全國各地因投票日不在投票區等理由提前投票者這次超過1060萬人，比3年前的參議院選舉提前投票率高出11%。

總務大臣新藤義孝發表談話呼籲選民理解參議院選舉的重要意義，踴躍行使選舉權。

「不止參拜的懸念」

由於日本各項民意調查始終顯示首相安倍晉三領導的自民黨極可能奪取這次選舉的勝利，不僅日本傳媒、輿論已開始分析大選後安倍政權的政治、經濟政策走勢，而且各國也已開始分析今後安倍政權取向和影響日本外交的範圍。

《產經新聞》報道，各國駐日使館正忙於收集情報和分析，其中最憂慮的是中國和韓國，認為大選後馬上就會面臨安倍在8月15日的戰敗日是否參拜靖國神社的問題。

報道引述中國外交界透露的警戒聲說：「如果去參拜，中日關係就完全不可能修複。」

《產經新聞》還憂慮「自民黨大勝的話，安倍保守路線將加強，恐怕還不僅是參拜靖國神社的問題」。

報道說，美國駐日使館放出的空氣則表示，希望日本國會消除別扭局面會有利於政治安定，以便美軍駐沖繩普天間機場的轉移懸案出成果。

安倍欲報六年仇

日本參議院的前身是二戰前的貴族院，戰後日本廢除了貴族制，在民主體制下改革了選舉制度。

參議院不解散、不提前選舉，議員任期六年，每三年改選一半議員。

在國會，眾議院因有立案權，地位高於參議院，議員身份也不同，但參議院有權否決眾議院通過的法案，只是法案退回眾議院再審時，最終眾議院可強行採決。

日本近代不時存在執政黨在參議院沒能擁有大部分議席的國會形勢，以至時有執政黨提出的法案不能在兩議院通過的別扭局面。

這次投入選舉的半數參議院議席是2007年國民對安倍第一次領導的自民黨政權不滿中投票支持民主黨的結果。

對現在第二次領導自民黨的首相安倍晉三來說，這次選舉不但是改變國會別扭局面的契機，也是擺脫他六年前惡夢的陰影的機會。

同時日本國民也將借這此選舉對安倍8個月來推行的＂安倍經濟學＂進行打分。

（責編：伊人）