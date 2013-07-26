美國俄亥俄綁架案罪犯被判終身監禁
- 2013年 7月 26日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
被認定綁架和強姦3名女性達10年之久的美國俄亥俄州男子阿里爾·卡斯特羅同意認罪，以換取終身監禁並不得獲得假釋的處罰。
法庭認定，卡斯特羅分別在2002年、2003年和2004年綁架了20歲的奈特、16歲的貝利和14歲的德赫蘇斯。
今年5月，32歲的奈特、27歲的貝利和23歲的德赫蘇斯從卡斯特羅的一所房子裏獲救。
首先獲救的是貝利，她在卡斯特羅離家外出時高聲呼救，在鄰居幫助下逃脫。警察隨後趕到，並且在房子裏發現了奈特和德赫蘇斯。
現年53歲的卡斯特羅除被控綁架和強姦之外，還被控謀殺，因為他在其中一位女性懷孕之後對其實施毆打和飢餓折磨，最終導致其流產。
認罪協議
根據卡斯特羅同法庭達成的認罪條件，他將終身不得出獄，其財產將被收繳，並將被確定為性攻擊者。
這項協議也使得他不再受到進一步的指控，並且不會被判處死刑。
俄亥俄州克利夫蘭地方法院法官拉索在星期五（7月26日）上午做出宣判時多次提醒卡斯特羅，他將永遠不能出獄。
拉索法官問卡斯特羅，「這一點明白嗎？」卡斯特羅回答說，「明白。」
代表奈特、貝利和德赫蘇斯的律師事務所發表聲明說，他們的當事人對這一結果感到「滿意」。
（編譯：躍生 責編：李莉）