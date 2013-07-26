美國俄亥俄綁架案罪犯被判終身監禁

Image caption 卡斯特羅將終生不得走出監獄

被認定綁架和強姦3名女性達10年之久的美國俄亥俄州男子阿里爾·卡斯特羅同意認罪，以換取終身監禁並不得獲得假釋的處罰。

法庭認定，卡斯特羅分別在2002年、2003年和2004年綁架了20歲的奈特、16歲的貝利和14歲的德赫蘇斯。

今年5月，32歲的奈特、27歲的貝利和23歲的德赫蘇斯從卡斯特羅的一所房子裏獲救。

首先獲救的是貝利，她在卡斯特羅離家外出時高聲呼救，在鄰居幫助下逃脫。警察隨後趕到，並且在房子裏發現了奈特和德赫蘇斯。

現年53歲的卡斯特羅除被控綁架和強姦之外，還被控謀殺，因為他在其中一位女性懷孕之後對其實施毆打和飢餓折磨，最終導致其流產。

認罪協議

根據卡斯特羅同法庭達成的認罪條件，他將終身不得出獄，其財產將被收繳，並將被確定為性攻擊者。

這項協議也使得他不再受到進一步的指控，並且不會被判處死刑。

俄亥俄州克利夫蘭地方法院法官拉索在星期五（7月26日）上午做出宣判時多次提醒卡斯特羅，他將永遠不能出獄。

拉索法官問卡斯特羅，「這一點明白嗎？」卡斯特羅回答說，「明白。」

代表奈特、貝利和德赫蘇斯的律師事務所發表聲明說，他們的當事人對這一結果感到「滿意」。

（編譯：躍生 責編：李莉）