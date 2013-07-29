塔利班武裝分子襲擊巴基斯坦西北部監獄

Image caption 巴基斯坦塔利班稱他們對監獄發動了襲擊

塔利班武裝分子周一（7月29日）晚向巴基斯坦西北部一座關押有大批塔利班成員的監獄發動了攻擊。

巴基斯坦官員說，該國西北部城市德拉伊斯梅爾漢（Dera Ismail Khan）的監獄遭到襲擊。

路透社援引當地警方首腦說，對監獄的襲擊是由一系列爆炸開始的。接著塔利班武裝分子用榴彈炮、機槍開始攻擊。

報道說，該監獄關押著數百上千名塔利班組織成員和其他被禁組織的武裝分子。

巴基斯坦官員對法新社稱，襲擊的武裝分子呼喊「塔利班萬歲」「真主偉大」的口號。

據稱，這些襲擊者穿著巴基斯坦警察的服裝。

襲擊從周一當地時間夜間開始，目前仍在持續。

巴基斯坦塔利班的發言人稱對這起襲擊事件負責。他還說，大約有300名囚犯已經成功越獄。

德拉伊斯梅爾漢市的官員說，攻擊監獄的塔利班用擴音器呼喊他們朋友的名字。

巴基斯坦當地省的監獄管理部門首腦說，當局收到過威脅信件說要襲擊監獄，但沒有想到會這麼快就發生。

（編譯/責編：李莉）