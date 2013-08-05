土耳其前軍方首領密謀政變被判終身監禁

Image caption 土耳其前將軍巴什布被判處終身監禁。

土耳其前軍隊最高統帥巴什布將軍因涉及圖謀推翻政府被判終身監禁。

土耳其當局指控一個所謂的"埃爾蓋內孔網絡"極端民族主義組織策劃推翻埃爾多安政府。巴士布將軍和其他幾十人一同被判參與「埃爾蓋內孔」陰謀罪名成立。

這起歷時5年的審判涉及軍隊軍官、律師、作家和記者多人。巴什布將軍是捲入這一事件的最高級將領。

批評人士稱，有關"埃爾蓋內孔網絡"的調查主要針對那些正義與發展黨（AKP)的反對派人物。

總理埃爾多安被指組織了一場「作秀」的審判，目的是要以此消滅政敵。

反應不同

政府的支持者說，審判將軍隊趕出了土耳其政治。

在伊斯坦布爾的一個特別法庭上，宣判逐一公布。

到目前為止，40人被判有罪，其中包括至少一名記者和一名警察首腦。21人被宣佈無罪。

巴什布將軍2008年-2010年間擔任土耳其軍隊最高統帥。他拒絕了所有針對他的控罪。

被告面臨的控罪包括曾是"埃爾蓋內孔"地下恐怖組織的成員、非法擁有武器和煽動反對正義與發展黨的武裝起義。

公訴方要求對巴什布將軍在內的63人判處終身監禁，其中包括9名其他將軍。

據報，大約1000人在法庭外抗議示威，數百名防暴警察施放催淚彈以驅散示威者。

這場審判被視為是埃爾多安總理與土耳其世俗力量和軍方反對派決鬥的關鍵較量。

自埃爾多安2002年上台後，逮捕了數百名現役和退休軍隊將領。

反對派說，對他們的控罪缺乏任何證據，政府是要籍此讓世俗反對力量消聲。

土耳其軍隊一直以來視自己為土耳其世俗憲法的守衛者。

在1960到1980年之間土耳其軍隊曾發動過3次政變。它與埃爾多安的政黨正義與發展黨一直關係緊張。

（編譯：騰龍 責編：路西）