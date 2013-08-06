擔心恐怖襲擊 英美從也門撤離外交人員

Image caption 也門首都薩納的安保措施空前緊張。

美國和英國政府因為擔心安全威脅，已將駐也門外交人員撤走，並再次敦促兩國公民立即離開該國。

早些時候，美國周日突然關閉了20多個駐中東和北非地區的使館和領事館。

美國媒體說，這是因為美國當局攔截了基地組織兩名高級成員的對話通訊後政府的謹慎之舉。

同時，英國外交部也宣佈從也門撤出外交人員。

美國國防部說，美國空軍飛機周二上午將該國外交人員撤離也門首都。

與此同時，也門首都薩納的安保措施空前緊張，也門內政部調集了數百輛裝甲車部署到總統府、重要政府部門和外國使館所在地區。

一個安全渠道的消息來源對BBC確認，也門情報部門發現數十名基地組織成員過去幾天抵達也門首都，凖備實施一項巨大陰謀。

該消息來源形容這一陰謀針對西方使領館和也門軍事首腦機關，可能的恐怖行動包括炸彈和自殺式襲擊。

（編譯：立行 /責編：路西）