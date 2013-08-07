英美外交人員撤離後也門形勢日趨緊張

Image caption 也門首都薩納處於高度的緊張狀態。

由於擔心遭受來自與基地組織相關的恐怖襲擊，也門安全部隊處於全國緊急狀態。

在首都薩納，外國使領館、政府機關和機場外部署了大批的士兵與坦克。

BBC駐薩納記者格拉布說，首都街頭出現了數百輛坦克與裝甲車，這種做法史無前例。

他引述安全機構的消息人士說，也門情報部門發現，數十名基地組織成員在過去幾天來到薩納，正凖備發動恐怖襲擊。

消息人士還透露，襲擊行動包括對西方使領館和也門軍事總部開展爆炸和自殺式攻擊。

安全部隊已經在首都所有地區部署了檢查哨卡，政府高級官員被告知，盡量減少公開的活動。

消息人士還告訴BBC說，在局勢日益緊張之際，美國也在著手凖備派遣特種部隊前往打擊也門的基地組織行動。

美國於周日關閉了其駐北非和中東地區的20個使領館，英國也撤走了駐也門的外交人員，並敦促其公民離開該國。

據美國媒體報道，英美此舉是因為美國當局攔截了基地組織兩名高級成員談及重新發動恐怖襲擊的對話通訊後所採取的防範措施。

也門對美英的行動提出批評，聲稱這樣做正中極端分子下懷。

（編譯：沙漠 責編：蕭爾）