津巴布韋反對黨計劃司法挑戰大選結果
津巴布韋反對黨「民主變革運動」領導成員比迪說，他的政黨計劃對上周穆加貝總統贏得連任的大選結果提出司法挑戰。
比迪對BBC國際台說，穆加貝竊取了本應屬於「民主變革運動」的勝利成果，大選存在嚴重舞弊行為，許多選民被拒絕參加投票。
津巴布韋選舉委員會承認，在上周的大選中，有超過30萬選民被拒絕參加投票，還有超過20萬選民的投票意向「受到了影響」。
但選舉委員會說，這些票數不足以對穆加貝總統獲得連任的結果產生影響。
據選舉委員會的統計，穆加貝比其競爭對手、「民主變革運動」領袖茨萬吉拉伊多出93.8萬張選票。
不同反應
這是現年89歲的穆加貝第六次蟬聯總統，他所領導的民族聯盟-愛國陣線黨也贏得了具有決策權的三分之二以上的議會席位。
「民主變革運動」計劃啟動司法程序，挑戰總統大選和議會大選的投票結果。
美國和澳大利亞等國批評大選「存在嚴重缺陷」，英國雖然對大選和平進行予以肯定，但對投票結果的可信度表示懷疑。
但許多非洲國家承認大選結果，非洲聯盟觀察團和非洲發展共同體觀察團都接受大選結果，認為大選雖然存在一些不盡人意之處，但總體是和平、可信及有效的。
中國外交部發言人洪磊周四（8月8日）說，中國政府對穆加貝贏得連任表示祝賀，習近平已向穆加貝發了賀電。