津巴布韋反對黨計劃司法挑戰大選結果

2013年8月9日

圖像加註文字， 現年89歲的穆加貝再次贏得總統大選。

津巴布韋反對黨「民主變革運動」領導成員比迪說，他的政黨計劃對上周穆加貝總統贏得連任的大選結果提出司法挑戰。

比迪對BBC國際台說，穆加貝竊取了本應屬於「民主變革運動」的勝利成果，大選存在嚴重舞弊行為，許多選民被拒絕參加投票。

津巴布韋選舉委員會承認，在上周的大選中，有超過30萬選民被拒絕參加投票，還有超過20萬選民的投票意向「受到了影響」。

但選舉委員會說，這些票數不足以對穆加貝總統獲得連任的結果產生影響。

據選舉委員會的統計，穆加貝比其競爭對手、「民主變革運動」領袖茨萬吉拉伊多出93.8萬張選票。

不同反應

這是現年89歲的穆加貝第六次蟬聯總統，他所領導的民族聯盟-愛國陣線黨也贏得了具有決策權的三分之二以上的議會席位。

「民主變革運動」計劃啟動司法程序，挑戰總統大選和議會大選的投票結果。

美國和澳大利亞等國批評大選「存在嚴重缺陷」，英國雖然對大選和平進行予以肯定，但對投票結果的可信度表示懷疑。

但許多非洲國家承認大選結果，非洲聯盟觀察團和非洲發展共同體觀察團都接受大選結果，認為大選雖然存在一些不盡人意之處，但總體是和平、可信及有效的。