開古墓提DNA揭《蒙娜麗莎》真面

Image caption 這是古墓第一次被打開

意大利城市佛羅倫薩的科學家打開一座古墓提取DNA，希望籍此解開達芬奇筆下《蒙娜麗莎》畫中人的身份之謎。

這座古墓內埋葬的是絲綢商人喬貢多之妻麗莎·蓋拉爾迪尼（Lisa Gherardini）的家人。據信，她曾經為達芬奇作模特。

科學家希望，此次提取的DNA能夠幫助鑒別去年從附近聖厄爾索拉修道院中發現的三位女性遺骨。

幾百年來，「蒙娜麗莎」原型的身份和她的微笑一樣一直是一個解不開的謎。

為了獲取DNA，科學家在教堂石地板上切割一個圓孔，地下是佛羅倫薩絲綢商人弗朗切斯科·喬貢多（Francesco del Giocondo）的家族墓穴。

研究人員將把獲取的DNA與從修道院中發現的遺骨DNA加以對比。

麗莎·蓋拉爾迪尼在1542年死於修道院內。

研究人員希望，此次打開的古墓內遺骨中至少包括她的一位血親，比如，她的兒子皮耶羅（Piero）。

研究人員說，如果DNA匹配，「就等於找到了蒙娜麗莎。」

此後，研究人員將可以通過頭骨塑造出麗莎·蓋拉爾迪尼的原貌，並與名畫《蒙娜麗莎》加以比較。

（編譯：蘇平 /責編：立行）