美將重新開放18個關閉使領館

Image caption 也門警方在首都薩納加強了安全檢查。

美國國務院宣佈，由於安全威脅而關閉的19個美國駐外使領館中，18個將在星期日（8月11日）重新開放。

美國國務院說，美國駐也門大使館可能遭到恐怖襲擊的擔憂「持續存在」，因此該使館將繼續關閉。

美國政府在8月1日開始發佈美國所稱的新一輪恐怖襲擊警告，並隨後關閉了駐中東和北非的19個使領館。

美國駐巴基斯坦拉合爾總領事館仍將繼續關閉。

美國國務院發言人普薩基說，「我們將繼續對相關的威脅作出評估，然後決定薩納和拉合爾使領館的重新開放時間」。

普薩基表示，美國將繼續評估有關情報，並採取適當措施保護美國工作人員、在海外旅行的美國公民，以及美國設施的安全。

該發言人說，由於對基地組織阿拉伯半島分支可能發動恐怖襲擊的擔憂「持續存在」，美國駐薩納大使館將繼續關閉。但發言人沒有透露更多細節。

美國在星期二撤出駐薩納大使館非必要人員，並要求其他美國人立即離開。

據報道，有關恐怖威脅源於美國情報機構截獲的基地組織高層領導人之間的通訊信息，其中談到對美國駐外使館發動襲擊。

由於接到「可靠的」恐怖威脅情報，美國在星期關閉了駐拉合爾總領事館，並撤離非必要人員。

美國官員稱，撤離非必要人員是當局採取的預防措施，與其它地方關閉使領館的行動無關。

（編譯/責編：蕭爾）