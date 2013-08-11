韓媒：三星或就美國侵權裁決提起上訴

Image caption 三星和蘋果數年來在多個國家互相起訴對方侵犯

韓國媒體報道，三星星期日（8月11日）表示可能就美國國際貿易委員會認定其侵犯蘋果公司專利的裁決提起上訴。

美國國際貿易委員會星期五裁定三星Galaxy系列智能手機和平板電腦侵犯了蘋果兩項專利。

受到影響的產品包括Galaxy S、Galaxy S II、Galaxy Nexus和Galaxy Tab等，這些產品面臨在美國被禁售的命運。

韓聯社報道，三星呼籲美國總統奧巴馬否決國際貿易委員會的裁決，並說否則三星將提起上訴。

奧巴馬可以在未來60天內對國際貿易委員會的裁定進行複檢裁決，但是分析人士普遍認為奧巴馬不會推翻有關裁決。

專利

三星被認定侵犯了兩項專利，包括以蘋果公司已故創辦人命名的「喬布斯專利」，即輕觸式屏幕操控技術；另一項是耳機插孔檢測專利。

蘋果在去年7月向國際貿易委員會投訴三星侵犯其專利，國際貿易委員會在10月作出的初步裁決中也認定三星侵權。

蘋果與三星兩家科技巨頭已經在全球多個國家彼此起訴侵犯專利，雙方互有勝負。

本月早些時候，奧巴馬推翻了國際貿易委員會在六月作出的有利於三星的裁決，允許蘋果在美國出售於中國生產的部分舊型號iPhone產品。

國際貿易委員會認定蘋果這些產品侵犯了三星3G流動技術方面的專利。

（撰寫/責編：伊人）