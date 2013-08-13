朝鮮宣佈推出國產「安全」智能手機

2013年8月13日

圖像加註文字， 金正恩近日視察5月11日工廠，了解新上市的「阿里郎」智能手機。

地球上最封閉和審查最嚴的國家——朝鮮宣佈已推出首個國產智能手機。

法新社引述分析人士稱，朝鮮新上市的這款安卓系統手機很有可能是中國製造。

朝鮮全新推出的「阿里郎」手機是朝鮮最高領導人金正恩周末視察生產電子產品的朝鮮「5月11日工廠」時曝光的。

智能手機

平壤官媒朝中社說，在視察當中，金正恩對「阿里郎」手機的「性能、質量和包裝都作出了指示」。

有分析認為，朝鮮推出「阿里郎」手機旨在讓朝鮮人使用官方批准的智能手機，有利於官方審查。

儘管普通朝鮮人使用的互聯網幾乎可說是不存在，但朝鮮也並非完全是網絡科技沙漠。

2008年，朝鮮與埃及Orascom電訊公司合作，合資生產移動電話。朝鮮3G網絡運營商表示，朝鮮已有200萬手機用戶。

2002年，朝鮮推出了內部企業網，一些國營機構也有自己的網站。

對一個急需外來投資的窮國來說，推出智能手機一方面是勢在必行，一方面也要衡量此舉對社會帶來的潛在干擾。

據悉，埃及與朝鮮政府合資的高麗電信公司是唯一的運營商。高麗電信用戶可以相互通話，但不能打往國外。

內部企業網與外界網絡完全隔離。在朝鮮內部網設立的初期，當局只允許非常有限的用戶上網，交流政府批准的資訊。

高麗電信

在朝鮮有權自由上網的人屬於該國超級精英人群，人數最多只有幾百人至1000人。

最近幾年，從中國走私入境的手機在靠近中國一側的朝鮮邊境多了起來，住在朝中邊境的朝鮮人利用中國手機伺服器與外界聯繫，並撥打國際長途電話。

朝中社在報道金正恩視察手機工廠時表示，金正恩檢查了「阿里郎」手機的性能，並稱讚手機製造商提供的產品「在保障安全的前提下，為用戶提供了最大方便」。

然而，「朝鮮技術」網站發言人威廉斯說，儘管朝中社報道稱阿里郎手機是在朝鮮工廠生產的，但它們很有可能是在中國定制後運至朝鮮，並在檢查後上市銷售。

法新社引述「亞洲技術」網站發言人米爾沃德說，整個智能手機都可能是在中國製造，只有最後的包裝是在金正恩視察的朝鮮工廠完成。

今年2月，金正恩拿著手機的一張照片引起媒體的興趣，紛紛猜測朝鮮領導人拿的是哪個品牌的手機。

後來有媒體猜測說，金正恩不大可能用蘋果iPhone，也不會用韓國三星手機，大家的共識是：很可能是台灣宏達電（HTC）手機。