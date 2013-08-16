中情局正式承認內華達州秘密試驗基地

Image caption 美國官方始終拒絕承認這處秘密基地的存在

美國中央情報局在新解密的有關U-2偵察機文件中正式承認在內華達州沙漠中一處秘密試驗基地的存在。

這份由美國一所大學獲得的文件描述了1955年內華達州一處被稱為第51區的場地被用來試驗U-2偵察機的經過。

美國研製U-2偵察機是用來在冷戰中偵察蘇聯的。U-2偵察機現在仍在美國空軍服役。

文件還解釋了這個場地與研究不明飛行物和外星人的千絲萬縷的關聯。

內華達州拉斯維加斯西北約90英里的沙漠中的這處地方被選中是因為它靠近一處核試驗基地。

這個地方未經許可，任何車輛都不得進入，就連它上面的空域也被限制不准一般飛行器進入。

在過去半個多世紀以來，媒體對這個秘密基地有很多報導。

人們對它的談論猜測充斥網絡，但美國官方始終拒絕承認它的存在。

（編譯/責編：董樂）