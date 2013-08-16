越南活動人士擬成立新政黨推動民主

Image caption 因為在博客上批評共產黨政府而被捕的越南活動人士範越濤。

越南一群活動人士宣佈，凖備建立一個新的政黨，推動越南的多黨民主制。

這群活動人士中包括幾名壟斷國家統治權的越南共產黨的著名黨員。

越南共產黨對政治異見人士的寬容度極小，僅最近數月，越南當局就關押了近四十名在互聯網上批評共產黨統治的活動人士。

只要質疑共產黨在越南對權力的壟斷，就可以被認為是嚴重犯罪。

所以這群宣佈凖備建立新政黨「民主社會主義黨」的活動人士，正在擔當很大的風險。

事實上，這群活動人士中有兩人是越共當局支持的官方機構「祖國戰線」的領導成員，他們的身份可能會為他們的行動提供保護。

設想能否付諸實踐？

宣佈成立新政黨有一個背景，那就是越南政府要求公眾對政府提出的改革蘇聯式憲政的建議提意見後，最近全國數月來一直在進行異常熱鬧的關於政治體制的辯論。

一組學者起草了一份請願書，呼籲越南推行多黨民主制，現在已經有數千人簽名。

越南共產黨政府對經濟管理不力，加上內部四分五裂的派系爭斗，破壞了公眾對共產黨領導層的信任，但是對它的統治權並沒有形成真正的威脅。

而現在的新政黨也只是一個設想，即使真的成立了，目前也很難猜測，新政黨的活動權限會有多大，或者它將被允許存在多久。

（翻譯：嵇偉 責編：尚清）