希臘財長：沒凖還需要100億歐元援助

Image caption 希臘財政部長斯托納拉斯稱該國拒絕接受更多財政緊縮措施

希臘財政部長斯托納拉斯說，可能需要第三筆援助款，但是不會接受新的緊縮措施。

希臘財政部長斯托納拉斯表示，如果希臘需要進一步援助，那麼所需款項約為100億歐元，或比之前的援助款要少很多。

希臘已經收到兩筆援助款，總額約高達2400億歐元。

與此同時，德國總理默克爾就減免希臘債務提出警告。

默克爾說，所謂給希臘債務「削削剪剪」對歐元區的穩定不利，而投資者經歷了包括塞浦路斯等幾個國家的救援，連續幾年對這個單一貨幣經濟體的擔憂後，其信心已經有所回升。

默克爾認為，減免希臘債務可能引發多米諾骨牌效應的不確定性，造成已經做好投資歐元區凖備的私人投資者再次空手而歸。

就在本月初，德國財政部長朔依布勒首次表示，希臘將需要另一筆援助款以堵住資金缺口。

有關援助款的話題在德國比較敏感，默克爾將於9月22日面臨大選的考驗。

很多德國人覺得，他們已經對歐元區援助款做出了足夠的貢獻。

國際貨幣基金組織（IMF）上個月估計，希臘在2014-15年將需要110億歐元的援助款。

希臘財長斯托納拉斯周日（8月25日）對希臘媒體表示，任何進一步援助款都會比之前的兩筆援助款少。

但是，他同時警告希臘不會接受任何強制性的財政緊縮措施。

今年早些時候，歐元區18個成員國中的多數已經走出了經濟衰退的局面。

歐洲委員會、歐洲中央銀行以及國際貨幣基金組織將在今年秋季覆核評審對希臘的援助計劃。

（編譯：高志強，責編：羅玲）