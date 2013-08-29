敘局勢升級 俄稱即將派軍艦赴地中海

2013年8月29日

圖像加註文字， 俄羅斯在敘利亞的塔爾圖斯港建有俄海軍物資技術保障站。

正在西方國家軍事力量在敘利亞周邊地區集結之際，俄羅斯周四（29日）表示，將派遣軍艦前往地中海，但是否認此舉是要加強地區海軍力量。

俄羅斯國際文傳電訊社引述俄軍總參謀部消息來源說，未來幾天將從黑海艦隊和北方艦隊調派一艘導彈巡洋艦和一艘大型反潛艦前往地中海部署。

在該地區，任何加強海軍力量的舉動都有可能是緊張局勢升級，因為美國已經表示在地中海重新部署海軍力量，以回應該國上周發生的所謂化學武器攻擊事件。

美國總統奧巴馬表示，美國確信敘利亞政府在大馬士革附近郊區實施了化學武器攻擊。

奧巴馬說，敘利亞使用化武影響了美國的國家利益，向其發出警告可對敘利亞戰爭產生積極影響。

奧巴馬在接受美國公共電視網採訪時亦表示，他還沒有決定是否對敘利亞進行軍事干預。

俄羅斯在敘利亞的塔爾圖斯港建有俄海軍物資技術保障站，是俄在原蘇聯地區以外的唯一海軍基地。

俄羅斯外長拉夫羅夫警告西方國家，對敘利亞採取任何未經聯合國安理會授權的軍事行動，都是違反國際法的行為。

俄軍總參謀部消息來源說，由於「眾所周知的情況」，俄方一艘導彈巡洋艦和一艘反潛艦未來幾天將抵達東地中海。

目前仍不清楚這些俄軍艦隻何時抵達地中海，不過俄羅斯國際文傳電訊社說，「莫斯科」號導彈巡洋艦目前在北海艦隊基地，將在未來幾天起航。

俄羅斯普京曾表示，為了維護國家安全利益，俄海軍的存在是必要的，而且不會對任何國家構成威脅。

但是俄羅斯海軍總司令部高官代表29日表示，俄羅斯海軍駐地中海艦艇集群的更新屬計劃輪換，與敘利亞周邊局勢加劇無關。

防務專家說，俄海軍部署兩艘軍艦可以向敘利亞提供導彈防禦預警，但是俄海軍很可能不會這樣做。

《簡氏海軍世界》編輯李·威利特表示，「我們在這裏看到的是炮艦政策的典型做法，並不是想直接干預西方盟軍的軍事打擊。」

「部署任何軍艦都會在政治上產生影響，這是俄國的基本目的。」

俄軍總參謀部今年6月表示，俄海軍在地中部署有16艘軍艦和3架艦載直升機。

（撰稿/責編：路西）

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