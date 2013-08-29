政府動議遭議會否決 英不參加對敘動武

2013年8月29日

圖像加註文字， 英國首相卡梅倫強調，證據使他確信，敘利亞當局對化武攻擊負有責任。

英政府軍事干預敘利亞動議在議會遭否決後，英國首相卡梅倫周四（29日）表示，很明顯，議會不希望英國對敘利亞採取軍事行動。

政府提案要求議會原則支持採取軍事行動，但在議會下院表決時以272票對285票失利，差了13票。

投票結果宣佈後，首相卡梅倫表示，「這對我來說已經很明顯，反映英國民意的英國議會不想看到英國採取軍事行動。我已經了解這一點，政府將會採取相應行動。」

這一投票結果實際上排除了英國參與美國帶頭軍事打擊敘利亞阿薩德政權的可能性。

投票結果有可能成為對卡梅倫權威的一次嚴重打擊，因為在反對派工黨要求看到更多證據壓力下，他已經將政府動議中有關軍事干預敘利亞的措辭淡化了。

英國國防大臣哈蒙德證實，英國將不會參加打擊敘利亞阿薩德政權的任何軍事行動，但是其他國家的軍事干預還會繼續。

他說，「我預計美國和其他國家將會繼續考慮就化武攻擊事件做出反應。」

「英國將不參加行動，這些國家將會感到失望。我不認為英國不參與會導致停止行動。」

議會辯論

在此之前，英國政府公布一份法律文件稱，即使得不到聯合國安理會支持，對敘利亞採取軍事行動也「得到國際法許可」，因為當前敘局勢符合「人道主義干涉」的條件。

英國情報機構向首相卡梅倫匯報， 指出敘利亞政府軍很可能發動了化武襲擊，還說徵詢過法律意見，如果是基於人道理由，對敘利亞採取軍事行動，即使繞過聯合國安理會，也符合國際法。

在投票表決之前，議會就此議題舉行了辯論，英國首相卡梅倫向議員們表示，他提出的決議草案並不是要求在敘利亞衝突問題上選邊站，也不是要求入侵敘利亞或是改變敘利亞政權。

他說，這個決議案是關於大規模使用化學武器的問題以及英國應如何對戰爭罪作出反應。

敘利亞反對派指責政府軍於8月21日在首都大馬士革附近使用化學武器，造成數百人死亡。這一事件引起美國等西方國家的嚴重關切。

（撰稿/責編：路西）

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