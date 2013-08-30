克里：敘利亞化學武器攻擊殺死上千人

2013年8月30日

圖像加註文字， 克里說，死者包括426名兒童。他形容這一攻擊是「難以置信的恐怖」。

美國國務卿約翰·克里說，敘利亞政府軍上周在大馬士革發動的化學武器攻擊造成1429人死亡。

克里說，死者包括426名兒童。他形容這一攻擊是「難以置信的恐怖」。

美國正在推動干預行動，以阻止敘利亞政府使用化學武器。

他說對此做出的任何回應都不會讓美國再次捲入向伊拉克或阿富汗那樣的曠日持久的衝突。

在克里發表講話後不久，美國總統奧巴馬說，敘利亞化學武器攻擊威脅到了美國的國家安全利益。

他說，美國正在考慮採取「有限的回應行動」。

巴沙爾·阿薩德總統領導的敘利亞政府否認實施了這起攻擊，並指責敘利亞反叛武裝隊攻擊事件負責。

醫療慈善機構此前曾表示，8月21日在大馬士革東部發生的攻擊曾導致355人死亡。

武器檢查

聯合國化學武器檢查員正在被指發生毒氣攻擊的地區展開調查，他們將在本周六離開大馬士革後向聯合國遞交調查結果。

但是，克里說美國現在有證據顯示共有1429人被殺。

他說，阿薩德政權在攻擊發生前三天就在為此做凖備。

「我們知道火箭彈發自敘利亞政府控制的地區，落在反對派佔據的地區。」

「我們知道所有這些事，美國情報部門對此高度自信。」

克里稱阿薩德是一個「流氓和殺人犯」。但是，他說美國做出的任何反應都將經過深思熟慮，以避免做出不設時限的承諾。

克里還說，美國政府將就下一步採取什麼行動諮詢國會和美國人民。

聯合國安理會不大可能通過任何軍事干預與敘利亞的決議，因為常任理事國俄國是敘利亞政府的緊密盟友，而且此前已經兩次投票反對制裁敘利亞的決議。

周四英國議會投票否決原則支持軍事干預敘利亞給美國當頭一擊。

這一表決排除了英國加入任何潛在的反敘聯盟的可能性。

（編譯/責編：尚清）