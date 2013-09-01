克里：美國獲證據顯示敘用沙林毒氣攻擊

Image caption 克里表示，美國是從自己的來源獲得的證據，而不是通過聯合國調查員。

美國國務卿克里周日（9月1日）表示，美獲得證據顯示上個月在敘利亞發生的致命化學武器攻擊使用的是沙林神經毒氣。

克里說，在8月21日化武攻擊現場收集的頭髮和血液樣品檢測結果是沙林毒氣。

美國總統奧巴馬宣佈確定美國將對敘利亞發起軍事打擊行動，由他擇機下令展開。他同時表示，他將尋求獲得美國國會授權進行行動。

聯合國專家在敘利亞收集了證據，以便確定是否在敘利亞發生了化學武器攻擊。

據報道，8月21日在首都大馬士革東部郊區發生死傷最嚴重的化學武器攻擊。美國說，那次攻擊造成1400多人死亡。

華盛頓指責敘利亞政府製造這次屠殺，並說只有敘利亞政府有能力發動這樣的攻擊。

克里表示，美國是從自己的來源獲得的證據，而不是通過聯合國調查員。

克里還說，他相信美國國會將會支持對敘利亞採取軍事行動。

（撰稿/責編：路西）