越南網絡控制新法生效網民不得討論時事

Image caption 越南目前的互聯網用戶超過3000萬

一項爭議性的網絡控制法規9月1日在越南正式生效。該條法律禁止網民在網上討論時事。

被稱作「72號令」的法規指出，博客、社交網站不能用來分享新聞性文章，只能用來分享個人信息。

互聯網公司、人權組織以及美國政府都曾對此項法規提出批評。

越南是一黨執政的共產主義國家，當局嚴格控制媒體。

今年年內，已經有數十名活動人士、其中包括博客寫手被判從事反政府活動。

新生效的72號令規定，社交網站—比如推特、臉書，只能用來「提供和交換個人信息」，不得用於分享新聞時事。

上個月，美國駐越南大使館表示，美國政府對這項法規「深表關切」。

美國大使館在一份聲明中說，法令限制個人在網絡空間可以分享的信息類型。然而人的「基本自由在網絡外和網絡內應同樣適用。」

權益組織「無國界記者」則表示，這一法令將導致越南人永遠失去獲得獨立和敢言信息的機會。因為這種信息通常是在網絡博客和論壇當中傳播的。

代表谷歌、臉書等公司的工業組織「亞洲互聯網聯盟」表示，越南的舉措會壓制創新、阻礙外國公司在越南發展。

（編譯：蘇平，責編：羅玲）