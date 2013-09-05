分析：敘利亞問題分歧恐致G20失焦

Image caption 敘利亞並不在G20議稱之上，但其事態恐將左右本次峰會。

二十國集團（G20）起源於2008年的金融風暴，旨在鼓勵環球經濟協作。

然而，今年的峰會未必能促使大家為了共同的經濟利益而團結起來，反而有可能因為各國在應對敘利亞局勢上的分歧而陷入分裂。

在峰會前夕，美國和俄羅斯的總統這兩位實際上領導著正反陣營的兩個人各自表明立場。

奧巴馬說他確信上月發生在大馬士革的化學武器攻擊是敘利亞政府所為，而且無論聯合國支持與否，國際社會都有責任回應，既要避免再次發生化武襲擊並捍衛《化學武器公約》，也要阻止「國際慣例」體系繼續遭到整體蔑視。

普京則說，敘利亞總統阿薩德使用化武將遭到報復的想法「絕對荒謬」，並稱除非能給出經由獨立人士採集並獲得聯合國認可，有說服力的證據，美國對阿薩德政權提出任何指控都屬無中生有。

他的外長更提出了一個國與國之間所能提的最嚴重指控，警告美國在聯合國並未批准的情況下採取任何軍事報復行動，將「粗暴侵犯」奧巴馬自己所堅稱要維護的國際慣例。

「中俄對美國」

敘利亞並不在G20峰會的正式議程上，因此任何討論都將屬於非正式。即便如此，哪個國家支持哪個陣營將對人們有所啟發，也將在一定程度上左右整個危機如何發展。

作為在聯合國安理會運用否決權阻止對阿薩德政權實施制裁的常客，加上多次強調必須透過政治途徑找出解決方案，中國毫無疑問將與俄羅斯一道反對美國的行動。

奧巴馬則清楚知道有法國總統奧朗德支持他出兵，然而因為上周議會下議院的表決，英國首相卡梅倫將只能提供外交而非軍事支持。

土耳其一直支持介入鄰國敘利亞的問題，作為海灣合作委員會盟友的沙特阿拉伯一直活躍支持敘利亞的反叛武裝。

然而更重要的是，聯合國秘書長潘基文也將出現在G20的會議桌上，而他本周早些時候已清楚表明，只有出於自衛，或是取得聯合國安理會批准，一個國家對另一個國家動武才算合法。

面對這個狀況，奧巴馬也許需要盡用渾身解數爭取他人倒戈，他必須讓人信服這是拷問國際社會良心的時刻。

國際法律框架在過去幾年因為猶豫不決和種種分歧而陷於癱瘓，但是現在有必要祭出此王牌，而這將可能成為在歷史上舉足輕重的決定。

（編譯：葉靖斯 責編：伊人）

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