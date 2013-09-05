20國集團峰會將簽署打擊全球避稅協議

Image caption 俄國總統普京和美國總統奧巴馬在G20峰會上（9月5日）。

出席20國集團峰會的各國領導人正在舉行會議，預期會上將簽署一項關於聯合打擊跨國公司逃稅問題的協議。

在今年7月的會議上，20國集團已經做出有關在世界範圍打擊跨國公司逃稅避稅的計劃。

正式預定的周四（5日）在俄國聖彼得堡舉行的此屆20國集團峰會的主要話題，是討論全球經濟事務。

不過就目前的世界局勢，現在峰會上最熱門的話題，卻極可能是如何對付敘利亞危機。

這一代表了全世界三分之二人口的20國集團峰會，還將討論美國財政刺激計劃結束後對全球經濟帶來的影響。

根據預定的議事日程，本屆峰會的主要話題之一，是如何對付跨國公司使用的合法的和極其複雜的避稅系統。

英國慈善機構樂施會本周曾警告說，這一做法不僅對這些跨國公司總部的所在國有害，因為公司所繳的稅款非常低，而且損害了發展中國家的利益，非洲國家就因此減少了2%的國民收入。

俄國和美國的分歧

自2008年來，20國集團峰會就成為討論全球政策的一個重要平台，當年的峰會有效的重新啟動了發達國家與發展中國家共同對全球事務的統籌反應，以應付國際金融危機。

本屆峰會舉行之際，正值全球領先經濟體歐元區國家和美國出現經濟增長的跡象的時候。

雖然這本身意味著，政策制定者，尤其是美國的政策制定者，正在計劃離開緩解信貸緊縮影響的貨幣寬鬆政策。

但一些觀察人士擔心，投資者還沒有為貨幣寬鬆政策與低利率時代的結束作好凖備，所以本屆峰會也將討論這個問題。

發展中國家的經濟快速增長，許多國家的貨幣兌美元的幣值大跌，這也導致對改變利率的普遍預期。

但在所有這些話題中，危機重重的敘利亞事務，應該是許多國家看來最重要和最需要討論的國際問題。

但兩個最重要的國家——本屆峰會的東道國俄國和美國，卻在如何解決敘利亞危機上有深刻分歧。

除了敘利亞危機和國際經濟之外，同性戀權利也會是本屆峰會上引起關注的討論話題之一，而美國和俄國對這一問題也持相反意見。

（編譯：嵇偉 責編：顧垠）