2020夏季奧運主辦城市周末將揭曉

Image caption 國際奧委會在布宜諾斯艾利斯開會。

2020年夏季奧運會和殘奧運的主辦城市將在本周末揭曉。

土耳其的伊斯坦布爾、日本的東京、西班牙的馬德里是三個候選城市。國際奧委會將在周六（9月7日）在阿根廷的布宜諾斯艾利斯舉行秘密投票選出主辦城市。

國際奧委會成員還將選出新的國際奧委會主席，來取代即將卸任的羅格。

此外，國際奧委會還將從壁球、棒球/壘球、摔跤等項目中，選出一個成為2020年奧運比賽項目。

候選城市

爭取2020年奧運主辦權的三個城市都各自面臨可能會影響自己城市主辦奧運希望的負面因素。

伊斯坦布爾爭取奧運因為國內的政治動蕩而不為外界看好，許多抗議和示威活動就在預定的奧運場館所在地附近。

馬德里爭取奧運主辦權可能會因為西班牙的經濟問題，失業率高漲和工資縮減而前途未卜。

但是馬德里提議舉辦一個低成本的奧運會，利用許多現行的體育場館舉辦比賽，舉辦奧運的花費只有2012年倫敦奧運的四分之一。

日本的東京是現在比較被看好的候選城市，但是因為最近的福島核電站輻射外洩而受到打擊。

不過東京申奧委員會向國際奧委會寫信，保證福島核洩漏事件不會對東京主辦2020年奧運造成任何不利影響。

編譯：陳書敏 責編：李莉