中國人在緬甸死亡 當地警方調查

Image caption 西方對緬甸解除制裁之後中緬關係趨於變冷

一名中國人在緬甸若開邦死亡，11名中國人因此遭到該國警方審問。

緬甸「11媒體集團」（Eleven Media Group）網站周六（9月7日）發表報道說，該國西部若開邦皎漂港天然氣田的一名中國工人神秘死亡。

緬甸警方正在就此事審問死者的11名中國籍同事。

據報道，當地一位警官表示，死者曾經住在宿舍上下鋪的上鋪，下鋪住另一名工人。

警方在死者的牀上發現一些血跡。據稱，住下鋪的工人表示自己在睡覺，對此事一無所知，還以為死者當晚出門去小便。

死者被確認姓陸（音譯），是中國方面雲南公司的員工，從9月2日晚上起失蹤。

當地官員說，搜尋工作持續了3天，他的屍體在馬德島的河上被發現。

緬甸警方仍在調查此案，並於9月5日扣留審問11名中國工人。

（編譯：高志強，責編：橫路）