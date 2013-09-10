印度首都公交輪姦案四人罪成待判
- 2013年 9月 10日
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印度一法庭裁定，四名男子被控在去年12月在新德里一輛私營公交車上輪姦一女大學生並導致其死亡有罪。
法庭裁定他們在去年12月16日在新德里一輛私營公交車上輪姦和毆打一名23歲的女大學生導致其死亡有罪，並將在周三（9月11日）對他們進行宣判。他們可能面臨死刑判決。
上述四人中有三人的律師否認對他們的代理人的輪姦和謀殺指控，表示將提出上訴。
這起公交車輪姦案隨後引發印度各地民眾極大的公憤。他們舉行了要求嚴懲強姦犯的多次抗議，迫使當局修改有關法律。
受害的23歲女大學生去年12月29日在新加坡接受治療後不治身亡。
在涉案六名男子中，一名參與了這起輪案的17歲未成年嫌疑犯在少年犯法庭受審，8月份被判三年改造。而今年3月份， 涉案一名男子在監獄裏自殺。
這一案件發生後，印度又曝光了數起引起民眾公憤和抗議的惡性輪姦案件，包括今年3月份一名瑞士女遊客在印度中部被數名男子輪姦，同日一名印度婦女在大城市印多爾的公交車上被輪姦。
3月份，印度國會下院通過了包括死刑在內的嚴懲強姦犯的一項立法。
（編譯：立行 / 責編：顧垠）