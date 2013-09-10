印度首都公交輪姦案四人罪成待判

Image caption 等候在法庭外的一批民眾和記者呼籲法庭將德里公交輪姦案案犯判處死刑。

印度一法庭裁定，四名男子被控在去年12月在新德里一輛私營公交車上輪姦一女大學生並導致其死亡有罪。

法庭裁定他們在去年12月16日在新德里一輛私營公交車上輪姦和毆打一名23歲的女大學生導致其死亡有罪，並將在周三（9月11日）對他們進行宣判。他們可能面臨死刑判決。

上述四人中有三人的律師否認對他們的代理人的輪姦和謀殺指控，表示將提出上訴。

這起公交車輪姦案隨後引發印度各地民眾極大的公憤。他們舉行了要求嚴懲強姦犯的多次抗議，迫使當局修改有關法律。

受害的23歲女大學生去年12月29日在新加坡接受治療後不治身亡。

在涉案六名男子中，一名參與了這起輪案的17歲未成年嫌疑犯在少年犯法庭受審，8月份被判三年改造。而今年3月份， 涉案一名男子在監獄裏自殺。

這一案件發生後，印度又曝光了數起引起民眾公憤和抗議的惡性輪姦案件，包括今年3月份一名瑞士女遊客在印度中部被數名男子輪姦，同日一名印度婦女在大城市印多爾的公交車上被輪姦。

3月份，印度國會下院通過了包括死刑在內的嚴懲強姦犯的一項立法。

（編譯：立行 / 責編：顧垠）