冒充懷孕假肚藏毒 加拿大婦女被捕

Image caption 這位婦女的假肚皮和毒品被警察繳獲

一名加拿大婦女在凖備離開哥倫比亞首都波哥大前往加拿大多倫多時遭到逮捕。警察在她冒充懷孕的假肚子裏發現了大量毒品。

這位在今年8月以旅遊者身份進入哥倫比亞的婦女當時正凖備在波哥大國際機場搭乘航班返回多倫多，引起機場警衛人員的注意。

一位哥倫比亞女警察問她懷孕多久了，她做出了不友善的反應。

這位警察隨即輕輕觸摸了她的肚子，感覺「非常堅硬和冰冷」。

兩公斤可卡因

警察從這位最終聲稱懷孕七個月的婦女身上搜出2公斤可卡因，街頭價值大約6萬美元。

哥倫比亞當局表示，這位加拿大婦女將以涉嫌藏匿和走私毒品的罪名受到起訴，有可能被判處5到8年監禁。

哥倫比亞警方表示，今年在波哥大機場因攜帶毒品遭到逮捕的有大約150人，其中三分之一是外國人。

此外，目前在哥倫比亞遭到監禁的外國人共874人，其中絕大多數是因為毒品犯罪。

編譯：躍生 責編：李莉