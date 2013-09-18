九•一八日本的意外關注與議論

Image caption 瀋陽近年來都會在九一八紀念日舉行紀念活動

九·一八這個日子在日本社會從來沒特別反應，不過周三在九·一八事變（日稱柳條湖事件）82週年之際，日本關注著中國社會當天是否重現去年的大規模反日示威。

日本駐瀋陽領事館公開向在中國的日本人發出「小心外出、留意周圍狀況再決定行動」的安全警告。

但包括日本官方電視台NHK在內，多個主流傳媒都稱今年中國網絡上並沒出現象去年一樣的顯著呼籲反日遊行、示威等活動，各地也在中國當局加強的戒備中顯得十分平靜。

其中，共同社記者發自瀋陽的報道說，周三瀋陽九·一八歷史博物館照例舉行了紀念儀式，中共黨報也正展開批判日本右傾化的運動。

但報道同時說，瀋陽紀念活動會場周邊早上起就有數百名警察監視行人、警戒反日示威等，氣氛相當緊張。

而北京日本大使館周邊也比通常加強警戒，公安人員驅趕現場採訪的記者說「不要在這裏停留」。

關注華人失蹤案

日本駐華記者們沒捕捉到目前中國社會的反日情緒，但日本國內卻開始熱議在日本活躍的中國人接二連三地回國後失蹤的現象，並懷疑與中日關係險惡有關。

繼日本著名華人教授朱建榮被懷疑涉嫌間諜罪在上海被拘留的消息廣泛流傳後，共同社上周又報道，一份日本發行的中文報紙《新華時報》的總編輯蘇靈也被發現在北京出差後失蹤。

共同社說，蘇靈積極地參加各種中日友好活動，今年春天還參與發起迴避釣魚島主權糾紛引起中日感情對立的簽名運動。

共同社發自北京的消息說，有人稱蘇靈也是「涉嫌向中日雙方提供情報的雙重間諜罪」。

震撼日本華人圈

共同社還稱，事實上中共黨報一名前駐日記者也在去年回國後失蹤，據該名記者身邊傳出的消息，中國政府警告他「如果與日本記者接觸就會有麻煩」。

《產經新聞》駐北京記者日前也報道了類似消息，並指該記者曾任《人民日報》東京分社長。

日媒報道時都稱，接二連三的旅日華人回國後被拘留的案件衝擊著華人圈，日本記者們詢問認識的華人記者時，對方大都噤若寒蟬，有人私下說，危機前所未有，令華人圈內人心惶惶。

BBC中文網記者周三在多個日本網絡上看到網民議論熱鬧非常，最多的議論是「中國是恐怖國家」、「親日的中國人都沒好下場」、「中國大肅清活躍的旅日華人」等等。