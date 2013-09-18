新加坡警察逮捕14名打假球嫌疑犯

Image caption 國際刑警組織參與了針對打假球的調查行動

新加坡警察逮捕了14名涉嫌在國際範圍內參與足球打假球行動的有組織犯罪團伙的成員。

歐洲和新加坡官員透露，這12名男子和2名女性在警察發動的一系列突襲行動中被捕。

警方表示，被捕者中包括核心策劃者，儘管警方沒有透露具體的姓名。

調查人員說，他們認為2008年至2011年之間的680場足球比賽值得懷疑，而其中380場比賽的地點在歐洲，包括世界杯資格賽和歐洲冠軍杯比賽。

球員裁判和官員

歐洲官員說，在新加坡的一個賭博犯罪團伙把這些比賽作為行動目標，其非法行為涉及世界各地的球員、裁判員和官員。

警察沒有透露這14名犯罪嫌疑人的國籍。但是警方表示，包括團伙領袖在內的5名嫌疑人將繼續受到訊問，其他9人將獲得保釋。

國際刑警組織和歐洲刑警組織都參與了這起案件的調查行動。

國際刑警組織秘書長諾貝爾在新加坡警察採取行動之後發表談話說，新加坡當局對國際打假球犯罪團伙採取重要行動，逮捕了一起案件的主要嫌疑人，包括涉嫌策劃行動的核心嫌疑人。

（編譯：躍生/責編：董樂）