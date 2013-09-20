肯尼迪女兒參院聽證將出任駐日大使

Image caption 卡羅琳•肯尼迪將成為第三代肯尼迪家族擔任大使的成員

美國前總統肯尼迪的女兒卡羅琳·肯尼迪(Caroline Kennedy)接受美國參院聽證，將成為下任美國駐日本大使。

她將以低調的作風使肯尼迪的政治遺產得以延續。

55歲的卡羅琳·肯尼迪對美國國會外交委員會說，如果她被任命為駐日本大使，將努力加強美日在貿易、軍事和學術交流方面的聯繫。

卡羅琳·肯尼迪周四參加聽證會時，丈夫、兒子和女兒也在場旁聽。

她說，她了解自己有責任堅守父親的理想，「致力於公共服務，讓美國變得更公平，世界變得更和平。」

她父親肯尼迪在二戰期間曾經在太平洋戰場服役。

Image caption 遇刺身亡的肯尼迪總統曾經在二戰期間在太平洋戰場服役

卡羅琳說，一旦獲任命，會竭誠延續父親遺留下的傳統，在維繫和加強美日這兩個民主社會的聯繫中發揮作用。

國會外交委員會共和黨和民主黨議員對她作了溫和提問，表明卡羅琳不會遇到什麼阻力就可以獲得提名確認。

好幾個參議員表示，她會成為一名傑出的大使。

在2008年美國總統大選期間，卡羅琳·肯尼迪公開讚揚和支持奧巴馬，說奧巴馬可能成為像她父親那樣的偉大總統。

如果任命獲得批准，她將是首位女性擔任美國駐日本大使。

卡羅琳的職業是律師，也是暢銷書編輯。

如果她的任命被參議院批准，卡羅琳·肯尼迪將成為第三代肯尼迪家族擔任大使的成員。

她的祖父約瑟夫·肯尼迪曾經被羅斯福總統任命擔任駐英國大使，她的姑姑簡·肯尼迪史密斯受克林頓總統任命擔任駐愛爾蘭大使。

日本是美國第四大貿易伙伴，美國第七艦隊和5萬美軍駐扎日本。

（編譯：橫路，責編：董樂）