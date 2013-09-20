肯尼迪女兒參院聽證將出任駐日大使
美國前總統肯尼迪的女兒卡羅琳·肯尼迪(Caroline Kennedy)接受美國參院聽證，將成為下任美國駐日本大使。
她將以低調的作風使肯尼迪的政治遺產得以延續。
55歲的卡羅琳·肯尼迪對美國國會外交委員會說，如果她被任命為駐日本大使，將努力加強美日在貿易、軍事和學術交流方面的聯繫。
卡羅琳·肯尼迪周四參加聽證會時，丈夫、兒子和女兒也在場旁聽。
她說，她了解自己有責任堅守父親的理想，「致力於公共服務，讓美國變得更公平，世界變得更和平。」
她父親肯尼迪在二戰期間曾經在太平洋戰場服役。
卡羅琳說，一旦獲任命，會竭誠延續父親遺留下的傳統，在維繫和加強美日這兩個民主社會的聯繫中發揮作用。
國會外交委員會共和黨和民主黨議員對她作了溫和提問，表明卡羅琳不會遇到什麼阻力就可以獲得提名確認。
好幾個參議員表示，她會成為一名傑出的大使。
在2008年美國總統大選期間，卡羅琳·肯尼迪公開讚揚和支持奧巴馬，說奧巴馬可能成為像她父親那樣的偉大總統。
如果任命獲得批准，她將是首位女性擔任美國駐日本大使。
卡羅琳的職業是律師，也是暢銷書編輯。
如果她的任命被參議院批准，卡羅琳·肯尼迪將成為第三代肯尼迪家族擔任大使的成員。
她的祖父約瑟夫·肯尼迪曾經被羅斯福總統任命擔任駐英國大使，她的姑姑簡·肯尼迪史密斯受克林頓總統任命擔任駐愛爾蘭大使。
日本是美國第四大貿易伙伴，美國第七艦隊和5萬美軍駐扎日本。
（編譯：橫路，責編：董樂）