「森林男孩」被柏林法庭判社區服務處罰

2013年9月26日

圖像加註文字， 21歲的「森林男孩」羅賓•赫爾松姆被柏林法庭判處160小時社區服務。

曾經編造故事愚弄了全世界的「森林男孩」，周四（26日）被柏林一家法院判決給予160小時社區服務的處罰。

今年21歲的荷蘭人羅賓·赫爾松姆兩年前出現在柏林，自稱自己17歲，和父親一起在森林裏生活了五年，父親死後獨自走出森林。

柏林法庭指控他誤導官員，向柏林青年服務中心要求幫助。

赫爾松姆承認自己編造了父母已死、他對自己是誰以及家鄉在哪裏都一無所知的故事。

現在法庭判處他160小時的社區服務，並命令他接受心理輔導。

柏林法庭的發言人卡恩先生說，赫爾松姆對所有的指控都認罪，他沒有犯罪前科，他的案子並沒有造成德國納稅人什麼損失。

卡恩先生還說，德國政府調查此案的花費，與如果赫爾松姆聲稱自己無家可歸、要求政府幫助的花費差不多。

記者們說，兩年前，當赫爾松姆出現在柏林市政廳時，他編造的這個離奇故事愚弄了所有人。

可惜被人認出

全世界的媒體都報道了這個金髮的「森林男孩」，說他埋葬了一起在森林裏生活了5年的父親，還說他記不起任何過去的事情。

在9個多月的時間中，柏林當局每個月給這個「森林男孩」兩百多歐元的生活費。

由於世界各地媒體都爭相刊登他的照片，他最終被他在荷蘭的朋友認了出來。

但柏林法庭的發言人卡恩先生說，赫爾松姆在本質上並不是想欺騙，他說謊是因為當時的處境困難。

卡恩先生說：「他當時無家可歸，還希望得到幫助，而且法院查找了當時的錄音，他的確從來沒有說過自己在森林裏住了五年。

「他確實在和父親一起走遍德國的時候曾經在森林裏過夜，所以不能算完全說謊，只不過不是像媒體報道的森林男孩而已。」