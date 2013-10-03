日本驚訝美國務卿與防長突訪千鳥淵

童倩

BBC中文網日本特約記者

2013年10月3日

圖像加註文字， 克里和哈格爾到千鳥淵獻花令日本政府也感到意外

美國國務卿克里與美國防長哈格爾周四（10月3日）早上一起到東京三番町的「千鳥淵戰沒者墓苑」獻花和致哀，令日本官民大為驚訝、紛紛議論美國此舉意味著什麼。

克里和哈格爾是為出席東京周四召開的日美外長、防長2加2會議而抵達日本的。

千鳥淵位於東京日本皇宮西北側外圍一角，1900年建成公園，最出名的是綠道旁的櫻花樹。

二戰後的1959年，日本政府在千鳥淵建設佔地1.6萬平方米的「納骨堂」及相應設施，存放二戰期間在國外死亡的無名軍人和一般日本人骨灰，命名「千鳥淵戰沒者墓苑」。

到2011年為止，「千鳥淵戰沒者墓苑」共納入約36萬死難者骨灰，墓苑由日本政府管理。

進入二十一世紀後，因前首相小泉純一郎堅持參拜供奉二戰甲級戰犯靈位的靖國神社，引起中韓兩國強烈反彈的外交糾紛。

小泉曾要求當時的內閣官房長官福田康夫負責研究把千鳥淵戰沒者墓苑作為無宗教的國家墓苑，以便訪日的外國元首能獻花、致哀的可行性。

關注與揣測

但千鳥淵國家墓苑是否能取代靖國神社，靖國神社內存放靈位的戰爭遺屬內有強烈的反對意見，執政自民黨內也存在顯著爭議。

此後幾乎每次靖國神社問題引起外交糾紛，千鳥淵國家墓苑的建議就會浮現、爭議，但至今沒下文。

雖然每年8月15日戰敗日，日本首相總會到千鳥淵獻花、致哀，但從未有過外國政要到訪。

美國駐日大使館周四也說，克里與哈格爾去獻花是美國部長級官員首次，解釋「是美方意向」。

據共同社報道，政府外務省對克里與哈格爾訪問千鳥淵表示「沒聽說」，共同社形容「負責美國外交、國防的閣僚一起在日本獻花可謂極為例外的舉措」，認為此舉「可能是為了顯示美國加強與日本同盟關係的一種姿態」。