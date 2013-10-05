摩洛哥少年臉書上傳親吻照片被逮捕
- 2013年 10月 5日
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摩洛哥一對十五，六歲的少男少女在社交網站臉書facebook上貼了一張兩人親吻的照片結果遭拘捕。
這兩個少年男女家住摩洛哥東北部城市納祖爾（Nador）。
兩人的朋友在他們的學校外給他們拍了這張接吻的照片。而後他們把照片上傳到了臉書上。
在當地一家報紙把這幅照片刊登出來後，少年男女被逮捕。他們的罪名是行為有傷風化。
二人下周將在一個少年法庭出庭。
摩洛哥人發起「網上百萬親吻照片」抗議行動，呼籲人們拍下類似親吻的照片上傳到網上，以示對兩位少年的支持和對當局做法的抗議。
編譯/責編：李莉