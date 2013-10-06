美突擊隊在索馬里和利比亞實施反恐行動

Image caption 美國突擊隊在非洲兩名激進組織頭目發動襲擊。

美國官員稱，美軍突擊隊分別在利比亞和索馬里展開抓捕激進組織領導人行動。

美軍突擊隊星期六（10月5日）在利比亞首都的黎波里抓獲基地組織頭部利比。

利比據信是1998年美國駐肯尼亞和坦桑尼亞大使館遭爆炸襲擊事件的策劃人。

另外美軍突擊隊據信還在索馬里南部對索馬里青年黨一名頭目發動襲擊，但沒有成功。

據信這名索馬里青年黨頭目與上個月肯尼亞首都內羅畢的韋斯特蓋特購物中心遭襲擊事件有關。那次襲擊共造成至少67人死亡。

行動細節

在利比亞，利比的弟弟納比對美聯社稱，襲擊發生時利比在自己的汽車上，車子停在他家的門外。

突然三輛汽車開過來將他的車圍住，襲擊者將他汽車的窗子打破，將他的手槍奪走並將利比本人帶走。

納比說，利比的妻子看到了整個過程，並說襲擊者看起來像外國突擊隊。

49歲的利比據信策劃了1998年的美國駐肯尼亞和坦桑尼亞大使館爆炸襲擊，那兩次襲擊造成220多人死亡。

美國聯邦調查局多年來一直懸賞捉拿利比，賞金金額高達500萬美元。

索馬里

雖然美國突擊隊在利比亞行動順利成功，但他們在索馬里南部巴拉維針對索馬里青年黨頭目的行動卻未能得手。

美國官員沒有透露此次行動的目標，但承認這次行動是在內羅畢韋斯特蓋特購物中心襲擊後提出的。

索馬里青年黨對BBC稱，白人士兵對他們發動了攻擊，但被擊退。

巴拉維居民對媒體稱，當地黎明前發生激烈槍戰，槍聲持續了10至15分鐘。

索馬里青年黨在巴拉維的頭目蘇雷曼稱他的組織仍然控制著巴拉維。

（編譯/責編：伊人）