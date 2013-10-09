美國眾多唐人街「面臨消失危險」

Image caption 紐約曼哈頓唐人街仍然是曼哈頓重要的標誌性地點。

美國一個推動保護亞裔美國人權益的組織說，美國的唐人街有逐漸消失的危險。

亞裔美國人法律保護和教育基金會（又譯：亞美援助處， Asian American Legal Defense and Education Fund）表示，高檔住宅和連鎖店不斷出現，新的華人移民已經住不起在城市中心的唐人街。

新的調查發現，紐約、波士頓和費城的唐人街裏，出生在外國的居民已經成為少數。

雖然白人居民比例在美國各大城市總體下降，但在上述三個中國城的白人居民人數卻在上升。

亞美援助處發佈的報告說：「對很多亞裔美國人來說，唐人街是我們的傳統和歷史不可或缺的一部分。但美國東海岸的唐人街正瀕臨消失。」

扎堆走向分散

這項研究沒有評估西海岸的情況，但類似的情況那裏也在發生。上個月在洛杉磯的唐人街沃爾瑪連鎖超市在爭議中開張。

而城市規劃者為了改善唐人街的形像，或者有時候為減少犯罪等原因鼓勵在這一區域建設高檔住宅、開連鎖商店。

在美國歷史上，很多移民團體從「扎堆」逐漸走向分散。比如很多美國城市裏的「希臘城」和「小意大利」現在已經很難和周圍地區區分開來。

但亞美援助處則認為，從19世紀中葉開始的唐人街有著歷史和文化保存意義，並在居住、飲食和就業方面對新老移民有著獨特的作用。

該報告建議，城市規劃者應該將唐人街的低廉住房、小商業和綠地作為規劃重點。

（編譯：立行 / 責編：李莉）