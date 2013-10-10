新加坡一中國人因強迫同胞賣淫獲刑
- 2013年 10月 10日
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中國籍男子唐會生被控強迫一名17歲中國籍女生在新加坡賣淫被當地法院判處6年有期徒刑。
據新加坡《聯合早報》報道，今年37歲的唐會生早些時候已經承認靠妓女賣淫為生及經營醜業等6項控狀。
賣淫在新加坡合法，但不允許拉皮條，也禁止和18歲以下未成年雛妓發生性關係，違者將可能受到罰款或監禁的懲罰。
新加坡警方在今年6月1日掃黃行動中逮捕了唐會生，並將同那名17歲中國籍女生發生性交易的24名男子送上法庭，其中包括5名中國公民。
珠海新加坡
到目前其中共有17人認罪後，被判短期監禁。
上述17歲中國籍女生因為償付其父治療癌症所借的高利貸債務，從澳門的賭場被唐會生的妹妹騙到珠海。
唐會生被控在把女生帶到新加坡賣淫之前，在珠海強迫該女生吸毒和性交，女生從5樓跳下試圖逃走受傷還遭毒打。
新加坡的法官在做出判決時，指責被告殘忍、剝削女生，稱其罪行嚴重，必須受到嚴懲。
但唐會生認為這一判決對其不公平。
（編譯：立行/責編：李莉）
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