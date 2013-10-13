颱風「百合」離開菲律賓進入南海

Image caption 颱風百合在菲律賓造成近200萬人遭受停電之苦。

在菲律賓造成13人死亡的颱風「百合」周日（13日）進入南海海域。

不過，菲律賓當局仍然保持警戒，因為在太平洋海域已經發現一場新的熱帶風暴。

菲律賓當局說，「百合」颱風所到之處，農田被淹沒，數千所房屋屋頂被掀起，高達200萬人遭受停電之苦。

在菲律賓布拉幹省的災區，一度淹沒屋頂的洪水已經消退，逃往緊急避難所的居民可以返回家園，開始清理、修繕。

菲律賓國家國家減災風險管理委員會負責人羅沙裏歐說，氣象部門在菲律賓被北部地區以東海域大約1300公里發現新的颱風「韋帕」。警察、軍人和當地官員繼續保持高度警戒。

菲律賓每年都會受到20餘起颱風侵襲。「百合」是今年第19場。

中國氣象預報說，預計，「百合」將經過南海東部海面，於14日早晨前後穿過西沙群島，穿過時強度可達颱風或強颱風強度，爾後繼續向海南島南部海面靠近。

美聯社報道說，中國有關部門已經將大約27，000艘漁船召回漁港。受颱風影響，周一中國南部部分地區可能出現強降雨。

（編譯：蘇平 責編：皓宇）