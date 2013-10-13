世銀就美債上限危機發出警告

Image caption 金墉敦促美國盡快達成協議

世界銀行行長金墉警告說，債務上限危機讓美國距離「非常危險的一刻只剩下幾天的時間了。」

金墉敦促美國眾議院在周四（17日）的最後期限之前達成協議，提高國債上限。

美國財政部此前強調，如果不提高債務上限，它所擁有的現金將無力負擔整個美國政府的開支。

金墉警告說，這將在世界範圍帶來「災難性的」後果。

他還說，距離最後期限越來越近、對發展中國家帶來的衝擊波也越來越強大。

「不採取行動的後果是，利率上升，信心下降，經濟增長放緩。」

金墉是在華盛頓召開的世界銀行年度會議上發表上述講話的。

債務違約

如果美國不能就新財政年度聯邦預算和債務上限達成協議，美國可能會發生債務違約。這將給世界金融市場帶來嚴重後果。

BBC記者沃克爾說，其他國家的財政部長們認為美國不會違約，但是他們仍然感到不安，希望美國能夠盡快化解危機。

周六，共和黨人和民主黨人依然未能達成協議。

但是，民主黨參議員杜爾賓（Dick Durbin）說，協商的目標是在周一股市開盤前達成協議。

此前，白宮拒絕了共和黨提出的短期內提高國債上限的方案。

（翻譯：蘇平 責編：皓宇）