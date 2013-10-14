莫斯科發生排外騷亂上千人被捕

Image caption 警方指責騷亂者是民族主義者

俄羅斯首都莫斯科星期日（10月13日）發生排外騷亂，警方已經逮捕了超過1200人。

這次發生在莫斯科南部的騷亂因一起謀殺案引發，騷亂者稱來自被高加索地區的移民殺死了一名俄羅斯人。

25歲的俄羅斯小伙伊戈爾·舍爾巴科夫10月10日在其女友面前被謀殺。

警方公布了一張據信是兇手的監控錄像圖片，但至今尚未確認兇手的身份。

但媒體報道形容照片上的人看起來不似斯拉夫人，而像是來自北高加索地區的人。

俄羅斯民族主義者因此認定兇手是一名穆斯林外來勞工。

騷亂

他們最初在星期日舉行示威，並喊出「俄羅斯是俄羅斯人的」以及「白人權力」等民族主義口號。

但很快示威變成騷亂，騷亂者衝擊了當地一個購物中心以及附近一個蔬菜批發中心，並與警方發生衝突。

莫斯科警察廳長雅庫寧稱極端民族主義者發動了騷亂，並說很多參與騷亂的人當時都喝多了酒。

在莫斯科，俄羅斯族人與來自俄羅斯高加索地區的非俄羅斯族勞工以及來自其他前蘇聯共和國的勞工之間的民族矛盾有日益激化的跡象。

莫斯科的蔬菜批發商往往雇佣很多外來民工，也不會檢查他們的犯罪記錄和社會背景。

2010年，一名俄羅斯族足球迷與來自北高加索的球迷斗毆死亡事件也曾引發大規模排外騷亂。

（編譯/責編：伊人）