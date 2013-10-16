美國蘋果減少iPhone 5C訂單
- 2013年 10月 16日
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美國蘋果公司通知組裝iPhone 5C的兩家供應商，將減少iPhone 5C的第四季訂單。
道瓊斯通訊社報道說，組裝iPhone 5C的台灣供應商鴻海和和碩本月早些時候獲得蘋果告知，今年10至12月iPhone 5C的訂單量將減少。
其中，產量佔iPhone 5C三分之二的和碩訂單數量被削減不到20%，鴻海訂單則被削減三分之一。
此外，還有一家iPhone 5C零部件供應商的訂單數量也被削減50%。
需求低於預期
分析人士表示，蘋果iPhone 5C明年的出貨量將下滑。
美國蘋果公司今年9月發佈最新的iPhone 5S和較便宜的iPhone 5C。
新機發售前三天就已銷售900萬部，是蘋果歷代iPhone首賣的最佳銷售成績。
但是定價比高端的5S低不了太多的5C訂單削減的消息，仍然讓人們懷疑蘋果的價格策略。
（編譯：陳書敏 責編：李莉）