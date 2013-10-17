太平洋島民因氣候變化向新西蘭申請避難

Image caption 基里巴斯的部分土地已經因海平面上升而被海水淹沒。

一個太平洋島國的居民試圖向新西蘭申請避難，理由是氣候變化正在威脅他的國家。

這位名叫伊奧尼·泰提奧塔的太平洋島國基里巴斯公民對新西蘭最高法院的法官說，他家鄉的部分土地已經因海平面上升而被海水淹沒。

此前新西蘭移民局拒絕了他的避難申請，現在他向新西蘭最高法院提出上訴。

泰提奧塔先生說：「如果把我們趕回基里巴斯，我們的生活將沒有任何保障和前途。」

泰提奧塔有三個在新西蘭出生的孩子。他說，要強迫他全家回基里巴斯的話，一家人都會遭受傷害。

主要由環礁構成的基里巴斯的地勢非常低，受到海平面上升的威脅很大。

泰提奧塔先生自2007年來就居住在新西蘭，但最近他的工作簽證過期了。

他的律師說，泰提奧塔要求避難是被情勢所迫，因為基里巴斯政府沒有能力來改善受到氣候變化影響的居住和生活環境。

新西蘭移民局在今年早些時候拒絕了泰提奧塔的避難申請，理由是他返回基里巴斯後並不會受到迫害，也不會有生命危險。

移民法庭在今年6月的判決書中寫道：不幸的現實是，長期的或者突發的自然災害導致的環境惡化，是所有基里巴斯國民普遍面對的問題，而該國政府正在採取應對措施。

基里巴斯政府去年批准了一項從斐濟購買土地的計劃，以便在海平面上升到威脅人們居住的程度時，能讓該國居民有地方可搬遷。

新西蘭最高法院沒有在法庭上宣佈對泰提奧塔先生的上訴的裁決，預期裁決將在未來幾周內做出。

（編譯：嵇偉 責編：尚清）

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