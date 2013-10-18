中國「三桶油」競標巴西油田遇上罷工

Image caption 罷工工人認為允許外資參與裏貝拉油田競標損害巴西國家利益。

巴西石油生產因為石油工人罷工抗議當局對外招標開發新海底油田受阻。

工會領袖表示，國營巴西石油公司（Petrobras）的工人於星期四（10月17日）加入罷工；42座鑽油台與數家煉油廠受波及。

巴西利亞政府這次招標的是位於里約熱內盧外海的裏貝拉油田。工會稱，這次招標允許外國企業參與，損害巴西國家利益。

競標將於星期一（21日）進行，中國石油、中國石化與中國海洋石油均將參與，工會則已採取法律行動試圖制止開標。

巴西石油公司的4萬名雇員參加這次罷工除了要抗議油田競標外，還同時要求資方加薪11%，並調整由私人企業承包的服務。

巴西石油稱，該公司已採取一切必要措施保障生產。

「如期開標」

工人們在里約熱內盧的巴西石油總部以及首都巴西利亞的政府辦公樓外集會，巴西礦業與能源部長羅朋因辦公樓被包圍無法上班。

羅朋說，國家理解這場罷工，但是競標將如期舉行。

Image caption 中國「三桶油」都將參與這場競標。

巴西石油參與了這場競標，而六家外資競標企業中，中石油與中石化獨資參與，中海油則與西班牙Repsol合組財團競逐。

其他參與者有英荷殼牌、法國道達爾和哥倫比亞國家石油公司（Ecopetrol）。

裏貝拉油田是位於桑托斯盤地的深海油田，距離里約熱內盧海岸230公里。

油田於2010年與周邊的油氣蘊藏一同被發現，表面有岩石、沙土和鹽巴覆蓋，目前由巴西國家石油管理局擁有。

巴西利亞政府估計，該處石油藏量介乎37億到150億桶之間，預計投產後10年內實現每日產油140萬桶。

（編譯／責編：葉靖斯）

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