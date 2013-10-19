韓亞空難：涉撞死葉夢園消防員不被起訴

Image caption 葉夢圓（左）與王琳佳生前是好友。

美國加利福尼亞州檢察官宣佈，涉嫌在舊金山韓亞航空空難中駕駛消防車碾壓16歲中國女學生葉夢園致死的消防員將不被起訴。

聖馬特奧縣地方檢察官瓦格斯塔夫星期五（10月18日）發表聲明說，葉夢園之死「是悲慘的意外」，不涉及刑事犯罪。

今年7月6日，韓亞航空OZ214班機降落舊金山機場時墜毀，原本生還的葉夢園遭滅火泡沫覆蓋，繼而被消防車碾壓喪生。

失事的波音777客機從首爾出發，事發時載有307名乘客和機組人員。事故造成中國浙江衢州市江山中學葉夢園等三名女生死亡、180人受傷。

當局對葉夢園進行屍檢後結論，葉夢園事發時被拋出飛機外，但仍然生存。她是死於後來遭受的內傷，傷勢與遭汽車碾壓一致。

Image caption 墜毀的韓亞航空客機上大多數乘客為中國公民。

葉夢園家屬在美國的代表律師塔裏克尼對檢察官不提公訴不感到意外。他說，刑事起訴絕非這起事件的重點，家屬們希望的是遵循民事途徑追究責任。

葉夢園事發時隨同江山中學團隊到美國參加暑期夏令營，葉夢園與16歲同學王琳佳當場喪生，同校15歲女生劉亦芃住院搶救數天后不治。

《星島日報美西版》此前報道，葉夢園、王琳佳與劉亦芃的家屬共同委托了塔裏克尼和華裔律師牛偉立等三人組成的律師團，代表三名死者在美國進行後續維權追討工作。

另一方面，美國當局針對空難的調查仍在進行。

（編譯／責編：葉靖斯）

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