德國「重演」戰爭場面紀念萊比錫戰役

萊比錫戰役200週年之際，周日（10月20日），約6千位歷史愛好者身著拿破崙時期軍裝「重演」人稱「民族會戰」的這場戰役。

1813年10月，當時的法國皇帝拿破崙·波拿巴在德國東部萊比錫城附近被俄國、奧地利、普魯士以及瑞典聯軍打敗。

萊比錫戰役是德國有史以來最慘烈的戰役之一，也因歐洲各國軍隊聯合起來對抗拿破崙而得名「民族會戰」。

成千上萬人觀看了周日（10月20日）在萊比錫舉行的這場會戰的「重演」，將其形容為一種「和解」。

儘管如此，有教會領袖反對將戰役變為一場遊戲。

BBC記者說，教會領袖將這一「重演」看作美化戰爭屠殺的做法。

萊比錫附近的勒塔鎮周六（10月19日）舉行了聯合敬拜儀式，紀念萊比錫戰役200週年。

此前，歐洲議會議長馬丁·舒爾茨在紀念萊比錫戰役儀式上講話時警告民族主義回潮的危險。

據估計，有大約60萬名士兵參與了1813年10月16至19日發生的萊比錫會戰，將近10萬人在戰場上喪生。

包括一小隊英國軍隊的聯軍在這場戰役中獲勝，標誌著拿破崙對德意志領土控制的結束。

「重演」活動的組織者說，這一活動的目的是和平，並提醒人們不忘歷史。

很多參與者身著19世紀式樣的軍裝，戴著當時風格的鬍子。

46歲的法國律師弗蘭克·山姆森扮演拿破崙的角色。他特意為此自學了拿破崙故鄉科西嘉島的語言，試圖讓自己的表演更加真實可信。

萊比錫當地電視台對活動的現場報道好似戰鬥真的在今天發生。

（編譯：高志強，責編：蘇平）